Hainschule bis Dienstag geschlossen

Der Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg hat nach Rücksprache mit der Regierung von Oberfranken der Hainschule in Bamberg empfohlen, den Schulbetrieb für diese Woche einzustellen. Der Schule waren 41 Fiebererkrankungen bei einem gesicherten Influenzafall gemeldet worden. Die Schulleitung folgte dem Vorschlag des Fachbereiches Gesundheitswesen und lässt die Einrichtung bis einschließlich Dienstag, 28. Januar, geschlossen. Insgesamt werden an der Hainschule 125 Kinder unterrichtet. Der Schulbetrieb soll am 29. Januar wieder aufgenommen werden - vorausgesetzt, es gibt keine weitere Ausbreitung der Erkrankungen. red