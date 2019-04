Hain: "Dorftreff" wird im Herbst zünftig eingeweiht

Wahlen standen im Vordergrund der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbands Guttenberg im "Dorftreff". Als Vorsitzender wurde Karlheinz Witzgall bestätigt, seine drei Stellvertreter sind Wolfgang Greul, Robert Hain und Michael Leitner.

Die Finanzen sind bei Philip Laaber in den besten Händen, das Schriftliche erledigt Martin Kolloch. Als Beisitzer erhielten Eugen Hain, Florian Will, Harald Will und Klaus Witzgall das Vertrauen. Revisoren sind Harald Will und Klaus Witzgall.

Zur Kreisdelegierten-Versammlung fahren Wolfgang Greul, Michael Leitner und Karlheinz Witzgall. Ersatzdelegierte sind Robert Hain, Martin Kolloch und Philip Laaber.

Vorsitzender Karlheinz Witzgall bezifferte die aktuelle Mitgliederzahl auf 22 Personen. Er erinnerte an die Wanderung zur Abschlussfeier nach Hermes.

Schatzmeister Eugen Hain berichtete von soliden Finanzen, die beiden Revisoren Walter Bischoff und Michael Leitner bescheinigtem ihm eine tadellose Arbeit.

Im Sommer soll eine Exkursion zum Steinbruch der Firma Schicker in Bad Berneck organisiert werden. Die Führung wird Otto Greil übernehmen. Außerdem wird im Herbst die Nominierungsversammlung zur Kommunalwahl durchgeführt.

Bürgermeister Eugen Hain freute sich über den Beitritt von zwei jungen Mitgliedern. Er blickte auf den Breitbandausbau, die Außenanlagen des "Dorftreffs" sollen bis August fertiggestellt sein. "Dann wird ein zünftiges Einweihungsfest gefeiert", versprach er.

Auf die Europawahlen und die Kommunalwahlen blickte der stellvertretende Kreisvorsitzende und Himmelkroner Bürgermeister Gerhard Schneider. Die Politik sei in ganz Europa in Bewegung, es gelte, in der Region daran zu arbeiten, "dass wir Arbeitsplätze herbekommen".

Die Landkreiskommunen profitierten von den Stabilisierungshilfen und Schlüsselzuweisungen sowie der Senkung der Kreisumlage um 1,5 Punkte. Gerhard Schneider lobte abschließend den Guttenberger "Dorftreff". Klaus-Peter Wulf