Haig wird Treffpunkt der Trachtler

Die Jahreshauptversammlung des Heimat- und Trachtenvereins Haig im Frankenwald stand ganz im Zeichen des bevorstehenden 50. Vereinsgeburtstags. Die Festlichkeiten finden vom 3. bis 5. Mai statt. Höhepunkt ist die Gautrachtenwallfahrt am 5. Mai mit Weihbischof Herwig Gössel. Die musikalische und gesangliche Umrahmung erfolgt durch die Kronacher Musikanten sowie durch den Gesangverein Haig.

Die Zusammenkunft in der gut besuchten Trachtenstube wurde offiziell durch die Haache Volksmusikanten unter der Stabführung von Max Lifka mit der Bayernhymne und dem Oberfrankenlied eröffnet.

Höhepunkt waren, so Vorstandsmitglied Ilka Gremer, der Besuch des Gautrachtenfestes beim Patenverein in Neukenroth sowie die Jahresabschlussfeier mit musikalischer Umrahmung. Bei der Trachtenschau in Neukenroth habe man einen guten dritten Platz erreicht. Präsenz habe man vor allem auch beim Stockheimer Bergmannsfest gezeigt. Erfreulicherweise habe der Mitgliederstand mit 143 Heimatfreunden - darunter 36 Trachtenträger und neun Jugendliche - konstant gehalten werden können. Alle drei Abteilungen hätten sich, so Ilka Gremer, in die Vereinsarbeit hervorragend eingebracht.

Der Trachtenverein Haig war mit seinen Sängern, Musikern und Kindern bei zahlreichen Terminen unterwegs. Die Betreuer der einzelnen Sparten dokumentierten ein aktives Vereinsleben. Derzeit, so Jugendleiterin Brigitte Lifka, stünden neun Buben und Mädchen zur Verfügung, die unter anderem auch das beliebte Pfeffern zum Jahreswechsel durchgeführt haben.

In diesem Zusammenhang galt den Betreuern Gerhard Gebhardt, Matthias Lifka und Ilka Gremer ein besonderer Dank. Auch habe man die Kinderferienwoche der Gemeinde Stockheim sowie das Kreisspielfest mit unterstützt.

Norbert Kreul informierte über die unterschiedlichsten Einsätze der "Haache Stöckraache", die 38 Singproben absolvierten. Beim Wirtshaussingen, bei den BRK-Senioren, bei Geburtstagen und beim Adventssingen war man unterwegs. Aus gesundheitlichen Gründen habe sich der verdienstvolle Ehrenvorsitzende Manfred Däumer zurückziehen müssen. Das sei ein herber Verlust für die "Stöckraache", so Kreul. Einen besonderen Dank richtete er an Musikmeister Gerhard Deininger.

Sehr häufig waren auch die "Haache Volksmusikanten" in Aktion, berichtete Matthias Lifka. Aktuell könne man auf 15 Musiker zurückgreifen. Gut besucht waren die 34 Proben. Insgesamt habe man 22 Auftritte mit großem Erfolg bewältigt. Neben Thomas Rauh habe man mit Max Lifka einen weiteren Dirigenten gewinnen können. Matthias Lifka: "Dies ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft." Zweiter Bürgermeister Siegfried Weißerth würdigte die umfangreiche Breitenarbeit der Trachtler. Sie seien ein Aushängeschild der Großgemeinde Stockheim. Weißerth dankte vor allem für die Unterstützung bei den Kinderferientagen.

40 Einsätze sind geplant

Der Terminkalender umfasst heuer 40 Einsätze. Das traditionelle "Pfeffern" findet am 31. Dezember statt. Vor allem konzentriere man sich, so Ilka Gremer, mit ganzer Kraft auf das Vereinsjubiläum im Mai. Das Festgelände ist auf dem Rittergut Zehnter. Gestartet wird am Freitag, 3. Mai, mit dem traditionellen Bierkopfrennen. Festabend und Wirtshaussingen sowie Totengedenken finden am Samstag, 4. Mai, statt. Die Gautrachtenwallfahrt am Sonntag führt über die "Höh", Brunnengasse zur Dorflinde mit Gebetsstopp. Endpunkt sei dann das Gotteshaus St. Anna.

Gerd Fleischmann