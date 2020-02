Kronach 17.02.2020

Haig schwächelt: Titelrennen in der Bezirksklasse D ist wieder offen

Kreis Kronach — Der FC Wacker Haig III musste im Tischtenniskreis Kronach in der Bezirksklasse C der Dreier-Teams die erste Saisonniederlage einstecken, so dass das Meisterrennen nun wieder offen ist....