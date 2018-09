Hahns Ansprache wirkt

Die Frauenmannschaften aus dem Kreis befinden sich kurz vor Rundenbeginn in der Vorbereitungsphase. FC Redwitz a.d.Rodach - FC Baunach 1:3

Die Baunacherinnen entschieden diesen Test nach einer starken ersten Hälfte für sich. In den ersten 45 Minuten erspielten sie sich nach Toren von Kirsche (14./33.) und Martin eine 3:0-Führung. Nach Wiederbeginn verstärkten die Redwitzerinnen ihre Angriffsbemühungen, doch reichte es durch Herbst lediglich zum Anschlusstreffer (67.).

SG Schottenstein/Fricken. - SV Dörfleins 3:2

Im ersten Durchgang hatten die Schottensteinerinnen Mühe, in die Partie zu finden. Die favorisierten Gäste erspielten sich eine 2:0-Pausenführung. Erst nach einer gehörigen Ansprache vom neuen Trainer Hahn in der Halbzeitpause wurden die Aktionen der SG-Frauen zwingender. Torjägerin Sabrina Zeitner zeigte sich in Torlaune und drehte mit einem Hattrick in der 54., 76. und 82. Minute die Begegnung.

SV Gemeinfeld - DJK Teuchatz II 5:0

Die Gastgeberinnen kamen nach einer guten Leistung zu einem sicheren Erfolg. Insbesondere zeigte sich die Abwehr verbessert und ließ so gut wie nichts zu. Die Tore besorgten Sonja Schnitzer (3), Heike Mönch und Celina Klein. di