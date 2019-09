Hahnenschlag in Ziegelanger

In Ziegelanger lockte am Kirchweihmontag der traditionelle Hahnenschlag viele Zuschauer an. Musikalisch umrahmt von der Heimatkapelle Ziegelanger galt es, mit einem Dreschflegel und verbundenen Augen einen Blumentopf zu treffen. Geleitet von Zurufen, aber auch Irreführungen durch die Schaulustigen war es gar nicht so einfach, einen Volltreffer zu landen. Glück hatte schließlich der Ziegelangerer Benedikt Klauer. Perfekt in der Mitte getroffen, zersprang der Blumentopf in viele Einzelteile. Als Hauptgewinn überreichte Karlheinz Markl von der Heimatkapelle dem Gewinner einen prächtigen Hahn. Bild: Karlheinz Markl von der Heimatkapelle brachte die Teilnehmer in Startposition. Foto: Christian Licha