Einen weiteren Höhepunkt des Kirchweihfestes gibt es am heutigen Montag ab 18 Uhr, denn es steht der traditionelle Hahnenschlag auf dem Unterhaltungsprogramm. Inzwischen ist der prächtige Kirchweihgockel der Rasse "Mechelner" bereits in Strössendorf eingetroffen, so dass wieder unter der bewährten Regie der Freiwilligen Feuerwehr Strössendorf diese Aktion stattfinden kann. red