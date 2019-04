Haftzelle war Endstation

Zu einer Prügelei wurde die Polizei am Samstagvormittag in die Judengasse gerufen. Dort waren zwei Männer aneinandergeraten. Laut Polizeibericht schlug ein 47-jähriger Coburger einem 70-Jährigen grundlos mit der Faust ins Gesicht. Der Mann schlug - mit blutender Lippe - zurück. Zwei beherzten Passanten gelang es, das Treiben zu beenden. Die angerückte Streifenwagenbesatzung nahm den 47-Jährigen in Gewahrsam: Er ist polizeibekannt und hatte zu diesem Zeitpunkt einen Alkoholpegel von 1,9 Promille. Außerdem war er an diesem Tag schon durch andere Streitereien polizeilich aufgefallen. pi