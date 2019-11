Haftbefehl nach Tritt gegen Kopf

Wegen versuchten Mordes erging am Donnerstagnachmittag Untersuchungshaftbefehl gegen einen Mann, der einen anderen angriff und gegen den Kopf trat. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft führen die Ermittlungen, heißt es in der gemeinsamen Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg.

Kurz nach 22.15 Uhr war der 24-Jährige in der Anker-Einrichtung Oberfranken in Bamberg zu Fuß unterwegs und griff dort unvermittelt einen 37-Jährigen an. Nachdem der Ältere nach einem Fußtritt gegen die Brust zu Boden gegangen war, trat der Tatverdächtige mindestens einmal heftig auf den Kopf des Opfers. Anschließend versuchte der aufgebrachte Tatverdächtige noch, Sicherheitsdienstmitarbeiter der Unterkunft zu treten und zu beißen. Polizeibeamte nahmen den 24-Jährigen vorläufig fest. Inzwischen befindet sich der Mann in einer Justizvollzugsanstalt. red