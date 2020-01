Haftbefehl an 33-Jährigem vollstreckt

Ins Netz ging in Wildflecken ein 33-Jähriger, der nun seinen Wohnsitz wechseln musste. Wie die Polizei meldete, wurde am Freitagmittag der Mann mit auswärtigem Wohnsitz in einer Wohnung in Wildflecken angetroffen. Ein Abgleich im Fahndungssystem ergab einen aktuellen Haftbefehl. Aus einer früheren Verurteilung waren nämlich noch über 3000 Euro Reststrafe offen. Mangels Geldmitteln wurde er in die JVA Schweinfurt gebracht, wo er die Strafe ersatzweise "absitzen" kann. pol