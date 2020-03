Haferschlehe ist Pflanze des Jahres

Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Haßberge hält am Freitag, 13. März, ab 19.30 Uhr im "Haus des Gastes" in Hofheim seine Jahresversammlung ab.

Nach einem Rückblick auf die wesentlichen Ereignisse des Geschäftsjahres 2019 und dem Bericht des Schatzmeisters erhalten vier Obst- und Gartenbauvereine eine finanzielle Förderung für beispielhafte Aktionen und Gestaltungsmaßnahmen sowie für ihre Umfeldgestaltung von Marterln und Bildstöcken in ihren Gemeinden. Im Kinderwettbewerb 2019 zum Thema "Streuobst-Vielfalt - Beiß rein!" will der Kreisverband nach eigenen Angaben neun Obst- und Gartenbauvereine mit einem finanziellen Zuschuss prämieren.

Neue Vorsitzende

Der Kreisverband heißt die im vergangenen Jahr neu gewählten Vereinsvorsitzenden in seiner Mitte willkommen. Als "Verein des Jahres" wird der Gartenbauverein Ermershausen ausgezeichnet.

Beim Ausblick werden die für das Jahr 2020 geplanten Programmpunkte vorgestellt: Dabei lenkt der Verband die Blick auf die Naturgärten.

Um das Nahrungsangebot für Insekten zu ergänzen, bietet der Kreisverband erneut Saatgutmischungen an, welche sich zur Aussaat auf innerörtlichen Flächen und an Dorfrandbereiche eignen. Zusätzlich wird ein insektenfreundlicher Staudenmix angeboten. Diese trockenheitsverträglichen Stauden, die den klimatischen Veränderungen dauerhaft standhalten sollen, werden laut Verband insbesondere der Nachfrage nach optisch ansprechenden, mehrjährigen Blühflächen gerecht.

Pflaumenartige Früchte

Die Fränkische Haferschlehe, auch Riesenschlehe genannt, hat der Kreisverband zur "Pflanze des Jahres" ausgewählt. Das anspruchslose Gehölz ist für Mischhecken als Windschutz-, Vogelschutz- sowie Nährgehölz geeignet. Seine fast pflaumenartigen Früchte schmecken milder als die Wildschlehen und reifen ab August zur Erntezeit des Hafers.

Umweltbildung mit Kindern und Jugendlichen ist ein wichtiger Baustein, wenn es darum geht, das Verhalten in Zukunft klimaneutral zu gestalten. "Zauberkasten Natur" ist das neue Motto der Kinderaktion des Kreisverbandes. Ziel ist es, gesunde und nützliche Inhalts- und Wirkstoffe von Pflanzen sinnvoll im Alltag einzusetzen, ohne die Umwelt zu belasten.

Tag der offenen Gartentür

Freuen können sich bereits jetzt schon alle Gartenfans, wenn sich am Sonntag, 28. Juni, zum "Tag der offenen Gartentüre" in Ebelsbach neun private Gärten für die Besucher öffnen.

Unter dem Begriff "Gartenparadiese Haßberge" hat sich ein Netzwerk von sehenswerten Gärten im Landkreis Haßberge und im nördlichen Steigerwald zusammengefunden. Reinhard Schneider berichtet in Hofheim über die aktuellen Entwicklungen zum Garten-Netzwerk. Am Sonntag, 10. Mai, sind private Gartenparadiese für interessierte Gartenfreunde geöffnet. "Gärten bei Nacht" ist das Motto an vier Samstagen in August. red