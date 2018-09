Hafenpreppach enttäuscht und verliert gegen Schlusslicht

Die Sportfreunde Unterpreppach wurden ihrer Favoritenrolle in der Fußball-Kreisklasse Itzgrund gerecht und siegten klar gegen die Ketschendorfer Reserve. Die SG Eyrichshof scheiterte an der eigenen Chancenverwertung und zog ohne Punkte aus Gleußen ab. Der SV Hafenpreppach erwischte einen rabenschwarzen Tag und gab Punkte bei Schlusslicht Tambach ab. SV Hafenpreppach - SV Tambach 0:1

Hafenpreppach enttäuschte auf der ganzen Linie. In diesem Derby musste der SVH den Gästen den ersten Saisondreier überlassen. Die Hafenpreppacher vergaben zahlreiche Möglichkeiten, doch präsentierte sich Gästekeeper Andreas Siegel in Bestverfassung und hielt unter anderem auch einen Strafstoß von Amar. In der 65. Minute verloren die Gäste einen Spieler mit Gelb-Rot, doch selbst die numerische Überzahl führte zu keinem Treffer der Platzherren. Das einzige Tor erzielte Michael Heim in der 56. Minute.

Spfr. Unterpreppach - SV Ketschendorf II 4:0

Die Gastgeber kamen zum erwartet sicheren Erfolg. Sie bestimmten die Begegnung nach Belieben und hatten noch mehrere gute Möglichkeiten. Ketschendorf fehlte im Spiel nach vorn die Durchschlagskraft, so dass die Abwehr der Sportfreunde vor keinerlei Probleme gestellt wurde. Tore: 1:0 Jonas Ludewig (31.), 2:0 Joseph Weiß (33.), 3:0 Alexander Rößner (60.), 4:0 Philip Mölter (84.)

TSV Gleußen - SG Eyrichshof 4:2

Bei etwas mehr Entschlossenheit in der Offensive und ohne die krassen Abwehrfehler wäre für die SG Eyrichshof sogar ein Punkt möglich gewesen. Nach etwa einer halben Stunde lagen die Gastgeber nach heftigen Fehlern der SG mit 3:0 nach Toren von Präcklein, Scherbel und Otto (Elfmeter) vorn, ehe Alexander Genschel auf 3:2 verkürzte. Doch nach dem 4:2 durch Güthlein war die Begegnung gelaufen, die SGE musste ohne Punkt nach Hause. di