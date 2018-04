Hafenecker wird 80

Eckerhard Kiesewetter



"Er läuft und läuft und läuft" hatte es beim VW Käfer geheißen. Bei Ingo Hafenecker könnte man sagen: Er strampelt und strampelt und strampelt. Das gilt für den umtriebigen Chef des Bürgervereins (seit annähernd 40 Jahren) und Direktor des Heimatmuseums in Ebern (seit 24 Jahren) genauso wie für den offenbar winterharten Fahrradfahrer. Das "Dienstrad" mit der Lenkertasche vor dem Eingang des Museums ist zu so etwas wie einem Markenzeichen geworden. Kaum ein Tag, an dem der "Unruheständler" nicht zur Stelle wäre, um zu werkeln. Und das mit 80! Am morgigen Sonntag feiert Hafenecker den runden Geburtstag.

Sein Vater Simon, direkter Vorgänger an der Spitze des Bürgervereins, gilt den Ebernern als "Vater des Heimatmuseums". In Sohn Ingo hat er einen mehr als würdigen Nachfolger gefunden. Ihm ist es gelungen, junge Mitstreiter zu begeistern und aus dem eher bieder angehauchten Zusammenschluss einen fortschrittlichen und quirligen Ortsverein mit mehr als 400 Mitgliedern und pfiffigen Veranstaltungs-ideen zu machen. Aus der Sammlung historischer Gegenstände ist ein zeitgemäß arrangiertes und inventarisiertes Museum geworden, ohne die heimelige Atmosphäre der Gründerjahre preiszugeben. Bei einer Würdigung des Jubilars darf sein jahrzehntelanges Engagement in der katholischen Kirchengemeinde und in der Spitze des CSU-Ortsverbands nicht unerwähnt bleiben.

Tolle Lebensleistung

Als Bediensteter der Standortverwaltung (Bundeswehr) mag sich Hafenecker große Verdienste erworben haben, seine eigentliche großartige Lebensleistung aber vollzieht er im Ehrenamt und im Ruhestand. Das hat ihm die Stadt mit der Bürgermedaille, das Land mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik gedankt. Eine höhere Auszeichnung gibt es für das Engagement zum Gemeinwohl in Deutschland nicht.