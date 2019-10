Häusliche Gewalt

In der Nacht zum Mittwoch wurde eine Streife der Polizei in ein Haus gerufen, weil ein Beziehungsstreit eskalierte. Eine 27-jährige Frau hatte sich an diesem Tag von ihrem Lebenspartner getrennt. Zwischen ihr und dem 30-jährigen Exfreund kam es infolgedessen zu einem Streit, in dessen Verlauf der Mann handgreiflich wurde, teilt die Polizeiinspektion Kronach mit. Die 27-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Nach dem Streit verließ der Mann die gemeinsame Wohnung und nahm das Handy sowie die Wohnungsschlüssel der jungen Frau mit. Gegen den Exfreund wird wegen Körperverletzung und Diebstahls ermittelt. red