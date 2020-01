"Häschaader" Fasching lädt zu Prunksitzung ein

Die 21. "Häschaader" Prunksitzung in der Jahnhalle Hirschaid steht unter dem Motto "Der wilde Westen fängt gleich hinter ,Häschaad‘ an". Für Freitag, 7. Februar, 18.59 Uhr, sind noch Karten im Einkaufszentrum Regnitzau bei Thomas Weid, Am Main-Donau-Kanal 2 in Hirschaid, erhältlich. Mit im Programm sind am Freitag die "Original Allersberger Flecklashexen", bekannt aus der "Fastnacht in Franken". red