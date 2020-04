Härtefälle nach dem Abbruch

Der Bayerische Tischtennisverband (BTTV) gehörte zu den ersten Sportverbänden, die die Saison 2019/20 infolge der Corona-Pandemie abgebrochen haben. Am 13. März hatte zunächst der BTTV den Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt. Einher ging damit, dass die zum Zeitpunkt der Aussetzung gültige Tabelle gewertet wird. Damit stand fest, dass die in diesen "Abschlusstabellen" auf den Auf- und Abstiegsplätzen befindlichen Mannschaften auf- beziehungsweise absteigen. Unberücksichtigt blieben die Relegationsplatzinhaber und die Anzahl an ausgetragenen Spielen.

Irres Szenario in der B-Klasse

Im Kreis Bayreuth/Kulmbach sorgte das für ein kurioses Szenario. In der Bezirksklasse B-Ost belegt der TSV Obernsees II (24:8 Punkte) wegen fünf mehr absolvierten Spielen und der höheren Anzahl an Pluszählern vor dem ungeschlagenen FC Bayreuth III (21:1) den ersten Tabellenplatz, der den Aufstieg bedeutet. Völlig entsetzt über diese Situation zeigt sich Gerhard Nidetzky aus Mainleus, Bezirksfachwart Erwachsenen-Mannschaftssport: "Auf diese meiner Ansicht nach himmelstinkende Ungerechtigkeit werde ich Gunter Czepera (Vizepräsident Sport des BTTV, Anm. d. Red.) hinweisen. Wenn hier zumindest der FC Bayreuth III nicht noch mit aufsteigen darf, dann versteh ich die Welt nicht mehr. Es wäre die wohl ungerechtfertigste Aufstiegsrechtfertigung, die ich jemals als Fachwart erlebt hätte."

Einen weiteren unangenehmem Fall gibt es in der Parallelklasse, der Bezirksklasse B-West. Der TTC Trebgast-Lanzendorf und der Post-SV Kulmbach liegen punktgleich an der Spitze (je 22:2). Aufgrund des besseren Spielverhältnisses von plus acht Zählern steigt aber Trebgast auf. Durch den Wegfall der Relegation kann in der Bezirksliga der TV Marktleugast seine Chance auf den Mitaufstieg - zusammen mit dem souveränen Spitzenreiter FC Bayreuth II - abschreiben. Als Tabellenzweiter hatte der Vorsprung von Marktleugast zum Rangdritten SV Heinersreuth bei noch drei ausstehenden Spielen bereits drei Punkte betragen. hf