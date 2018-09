Hände weg vom Handy

Die Kreisverkehrswacht appelliert an Verkehrsteilnehmer. Ab dem heutigen Dienstag sind sie wieder im ganzen Landkreis unterwegs: die Abc-Schützen. Rechtzeitig vor den Einschulungen am 11. September stehen die großen Plakate "APP-Lenkung - Bitte nicht!" entlang der Hauptverbindungsstraßen. Kinder verhalten sich im Straßenverkehr nicht immer sicher und richtig! Deshalb appelliert die Kreisverkehrswacht Kronach e.V. an die motorisierten Verkehrsteilnehmer, im Ortsbereich besonders vorsichtig und rücksichtsvoll zu fahren: "Bitte unterlassen Sie Handynutzung, Zigarettenanzünden, Hantieren am Autoradio ... vor Schulen, Bushaltestellen oder Kindergärten!"

Ablenkung ist eine zunehmende und oft unterschätzte Gefahr im Straßenverkehr. Eine kurze Unaufmerksamkeit kann unter Umständen nicht nur zu gefährlichen Verkehrssituationen oder riskanten Fahrmanövern, sondern auch zu schlimmen Unfällen führen. eh