Hände die Achillesferse: Hygienedaten von Intensivstationen ausgewertet

Bei dem Projekt "Gemeinsam für Infektionsprophylaxe (GIP)" handelt es sich um eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit, die unter Leitung des Instituts für Hygiene der Charité Berlin durchgeführt wurde. Für das Projekt konnten sich Intensivstationen bundesdeutscher Krankenhäuser einschreiben, die sich selbst verpflichteten, über einen Zeitraum von einem Jahr Daten zur Durchführung von hygienischen Maßnahmen und zum Verbrauch von Desinfektionsmitteln zu sammeln. Auch die Intensivstation des Regiomed-Klinikums Lichtenfels unter Leitung von Dr. Thorsten Keil, Chefarzt des Zentrums für Anästhesie und Intensivmedizin, nahm an der Studie teil.

Durch das Projekt sollten erstmals systematisch Hygienedaten von Intensivstationen erfasst und ausgewertet werden. Ein zentraler Punkt war die Händehygiene, welche im Rahmen des Projektes bei den Mitarbeitern beobachtet und analysiert werden sollte. Ein wichtiges Projekt, denn nach Aussage von Dr. Keil werden rund 90 Prozent aller Infektionserreger im Krankenhaus nicht über die Luft, sondern durch direkten oder indirekten Kontakt über Hände oder Gegenstände übertragen. Dazu gehören neben Durchfallerregern auch fast alle multiresistenten Erreger. Das sind Erreger, die nur schwer mit Antibiotika zu behandeln sind. Aus diesem Grund ist die Desinfektion der Hände gerade in einem sensiblen Bereich wie der Intensivstation extrem wichtig.

Händehygiene enorm wichtig

Den Verantwortlichen war es daher ein Herzenswunsch an diesem Projekt teilzunehmen, um durch stetige Aufklärung aber auch durch gezielte Umsetzungshinweise die Händehygiene des medizinischen und pflegerischen Personals nachhaltig zu verbessern. Natürlich ist jede Pflegekraft und jeder Arzt im Umgang mit der Händedesinfektion geschult. Dennoch sind stetige Ansprachen und die Wiederholung von konkreten Maßnahmen ein Garant für eine verbesserte Umsetzung. Eine Hän-dedesinfektion sollte erfolgen. ? Neben dem Wiederholen des richtigen Zeitpunkts einer Händedesinfektion ist natürlich auch die korrekte Durchführung der Händehygiene ein entscheidender Punkt für die Minimierung von Risiken. Die Studie machte deutlich, dass die fortwährende Auseinandersetzung mit der Thematik die Durchführung der Händehygienemaßnahmen in Art und Umfang nochmal verbessern konnte - ein Erfolg vor allem für die Patienten. Als Anerkennung für die Durchführung und Teilnahme wurde dem Team der Intensivstation und den Mitarbeitern des Hygieneteams des Klinikums im Rahmen einer feierlichen Abschlussveranstaltung an der Charité in Berlin eine Auszeichnung verliehen.

Eva Gill, Krankenhausdirektorin des Regiomed-Klinikums Lichtenfels, freut sich über die Teilnahme und die Auszeichnung. red