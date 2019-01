Hände am Tischfußball

"Auftrieb schenken" - das hat sich der gemeinnützige Bund zur Förderung des Gesundheitsmanagements (BGM) zur Aufgabe gemacht. Dessen Zweiter Vorsitzender Andreas H. Grün überraschte gemeinsam mit dem Geschäftsführer des Vereins Iso (Innovative Sozialarbeit Bamberg), Matthias Gensner, die Kinder und Jugendlichen der heilpädagogischen Wohngruppe "Crossover" in Forchheim und der Ganztagesschule des privaten sonderpädagogischen Förderzentrums Scheßlitz mit ausgefallenen Spielsachen im Gesamtwert von 3600 Euro.

Mit der Aktion unterstützt der BGM dort, wo für karitative und soziale Projekte noch Mittel fehlen. Benachteiligten Kindern, Behinderten, sozial Schwachen und Familien mit Kindern in Not soll dadurch der Alltag ein bisschen erleichtert werden und die soziale Landschaft weitergebracht werden.

Diese Philosophie bewegt Andreas H. Grün schon seit einiger Zeit, Iso in der Arbeit als Jugendhilfeträger immer wieder zu unterstützen und mit intensivem Engagement weiterzubringen. Nun wurde unter anderem der Kauf eines Naturholzkickers für die Kinder und Jugendlichen der heilpädagogische Wohngruppe "Crossover" in Forchheim ermöglicht. Grün und Gensner setzten sich hinters Steuer, um den Kicker aus der Benedikt-Menni-Werkstatt der Barmherzigen Brüder in Gremsdorf abzuholen und zur Wohngruppe zu befördern.

Die Überraschung war ein voller Erfolg, der Kicker brachte die Kinderaugen zum Strahlen. Flugs hingen sämtliche Hände an den Drehgriffen - Tischfußballfieber in der Wohngruppe. Der Kicker ist wahrlich ein Glanzstück, das viele tolle Spielstunden in der Gemeinschaft ermöglichen wird.

Gemeinschaft und Zusammenhalt werden zudem bei einem erlebnispädagogischen Wochenende in der Fränkischen Schweiz gestärkt werden. Der BGM möchte vor allem durch die Gruppenerfahrung in der Natur die Persönlichkeit und soziale Kompetenz der Kinder und Jugendlichen der Wohngruppe fördern und ihnen zu mehr Selbstsicherheit verhelfen.

In der Ganztagschule in Scheßlitz werden Selbstsicherheit und Gruppenerfahrung ab sofort durch zusätzliche Angebote der Zirkuspädagogik ermöglicht (Jonglage-Artikel und Spielfahrzeuge). red