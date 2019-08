Hähnlein kocht den Kaffee selbst

Die Linke lädt am Freitag, 23. August, zu einem Brunch in das Bürgerbüro in der Heiligkreuzstraße ein. Bei diesem Treffen besteht die Möglichkeit, mit Stadtrat Hähnlein aktuelle Themen der Stadtpolitik zu besprechen, zum Beispiel: Was ist los bei Regiomed? Weitere Themen werden das Bürgerbegehren zum Rosengarten, der Bau eines Kongresshotels und die Entwicklung am Güterbahnhofsgelände und in der Markthalle sein. Beginn ist um 15 Uhr. Ein Kostenbeitrag wird nicht erhoben. Den Kaffee koche er, wie René Hähnlein mitteilt. red