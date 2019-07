Häfner ist Bayerischer Meister

Hochsommerliche Hitze setzte den Teilnehmern bei der Bayerischen Leichtathletik-Meisterschaft der Klassen U16 und U23 in Regensburg kräftig zu. Zehn Athleten vom TS Lichtenfels, TV48 Coburg, TSV Staffelstein und TSV Mönchröden schlugen sich dabei prächtig.

Allen voran Jakob Häfner vom TV 48 Coburg und Max Hübner vom TSV Staffelstein, die sich als Bayerische Meister ehren ließen. Jakob Häfner sicherte sich in der M15 nach einem spannenden Rennen den Titel über 800 Meter mit 2:10,36 Minuten.

Taktisch sehr kluges Rennen

Er lief ein taktisch kluges Rennen. Runde eins legte er an dritter Stelle liegend in relativ langsamen 67 Sekunden zurück, um dann nach 600 Meter sein Tempo anzuziehen, ging in Führung und damit gewann Häfner die Goldmedaille bei dieser Bayerischen. Hendrik Herrmann (M15) vom TSV Mönchröden lieferte sich mit Nicolas Wood von der LG München über 3000 Meter ein spannendes Rennen um Platz zwei.

Zu schnell angegangen

Herrmann ging das Rennen zu schnell an und konnte das Tempo des führenden Ilias Boukechab von der Quelle Fürth nicht halten. Letztlich setzte sich der Mönchrödener mit einen fulminanten Endspurt und neuer Bestzeit von 10:07,59 Minuten mit vier Zehntelsekunden gegenüber Wood durch. Das Sprinttalent des TSV Staffelstein, Madeleine Wirsching, ging in der W15 über 100- und 300 Meter ins Rennen. Als Vorlaufzweite mit 13,38 Sekunden qualifizierte sie sich für den Zwischenlauf, wo sie aber mit 13,60 Sekunden ausschied. Die 300 Meter wurden in drei Zeitläufen ausgetragen. In ihrem Lauf war es Platz zwei in 43,95 Sekunden. In der Endabrechnung landete Wirsching auf Platz neun.