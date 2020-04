Hacker auch bei U18 in der Stichwahl

Bereits am Montag, 9. März, wurde auch in den weiterführenden Schulen und dem Jugendhaus rabatz gewählt. Hier waren alle Jugendlichen unter 18 Jahren dazu aufgerufen, ihre Stimme für einen der zur Wahl stehenden Bürgermeisterkandidaten bzw. Bürgermeisterkandidatin abzugeben. Um das Ergebnis der eigentlichen Wahl nicht zu beeinflussen, präsentieren wir das Ergebnis erst jetzt.

Podiumsdiskussion

Bereits am 17. Februar hatten die Jugendlichen eine Podiumsdiskussion mit den Kandidaten im Jugendhaus rabatz, bei der sie ihre Fragen an die Bewerber richten konnten. Die U18-Wahl ist eine Aktion des Jugendhauses rabatz und der evangelischen Jugend in Zusammenarbeit mit dem Herzogenauracher Gymnasium, der Realschule, der Mittelschule, dem Liebfrauenhaus sowie der Montessori-Schule. Hierzu wurden in gemeinsamer Arbeit Wahllokale in den weiterführenden Schulen (vormittags) und dem Jugendhaus rabatz eingerichtet.

Stichwahl ausgefallen

Nach der Verteilung der Stimmen hätte Amtsinhaber German Hacker (SPD) auch bei den unter 18-Jährigen in die Stichwahl gehen müssen - zwar nicht gegen Sabine Hanisch von der CSU, wohl aber gegen Steffen Moroskow von Die Partei.

Die Durchführung einer U18-Stichwahl war aufgrund der gegenwärtigen Ausgangsbeschränkungen leider nicht mehr möglich. Und auch die große "Wahlparty", die für den 16. März geplant war, konnte nicht stattfinden. red