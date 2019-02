Habicht und Wildschwein im Winterwald

Die erste öffentliche Nistkastenaktion des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) im Lichteneiche-Wald und rund um den "Krötenparkplatz" in Forchheim war nach Angaben des Veranstalters trotz des wechselhaften Wetters ein Erfolg.

Zehn Vogelschützer und sechs Gäste nahmen teil. 15 Nistkästen wurden aufgehängt. Viel Dank ernteten die Aktiven, besonders Gerhard Raab, der die Nistkästen vorbereitet und angeliefert hatte, aufhängte und einige Kästen säuberte, um zu zeigen, was sich so in ihnen im Laufe der Saison ansammelt.

Spechthöhlen und Wildschweine

Mit kleinen Vorträgen zu Nistkastenbau und -anbringung, zu Spechthöhlen, zum Sinn des Erhalts alter, abgestorbener Bäume und ihrer Kennzeichnung, zu den zahlreichen Wildschweinspuren und zu einer zufällig gefundenen Rupfung eines Habichts wurde den Besuchern gezeigt, dass auch im Winter im Wald so einiges geboten wird. Sogar einen seltenen Schwarzspecht konnte man hören. Alles in allem war es laut LBV eine kurzweilige Exkursion. Am nächsten Sonntag, 10. Februar, 9 Uhr, kann jeder Naturfreund an der nächsten LBV-Nistkastenaktion teilnehmen. Treffpunkt ist in Sollenberg bei Gräfenberg am Feuerwehrhaus. Leitung und Info: Günther Eichler, Telefon 09192/1209. red