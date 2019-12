Haba unterstützt Kinderschutzbund

Familie und Kinder - sie stehen im Mittelpunkt, sowohl bei der Haba-Firmenfamilie als auch beim Kinderschutzbund in Coburg. Getreu des Mottos "Spenden statt Schenken" wurde auch in diesem Jahr zur Weihnachtszeit weniger in Geschenke für Geschäftspartner investiert. Stattdessen überreichten die Gesellschafterinnen Heike und Sabine Habermaass ein großes Spielepaket und eine Spende in Höhe von 3000 Euro an Franziska Ruby, Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes, und Vorsitzende Bettina Dörfling (von rechts). "Der Kinderschutzbund leistet jeden Tag Großartiges", fand Sabine Habermaass. "Unsere Spende ist in diesem Sinne auch ein Dankeschön an alle Mitarbeitende und Ehrenamtliche, die sich mit so viel Herz für eine kinderfreundliche Gesellschaft einsetzen", ergänzte Heike Habermaass. "Es ist sehr schön zu wissen, dass uns die Haba-Firmenfamilie zur Seite steht. Im Namen aller Kinder und ihrer Familien bedanken wir uns für die großzügige Zuwendung und die wunderschönen Spielsachen", bedankte sich Dörfling. red/Foto: Krappmann