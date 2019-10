Haba hat nun eine Doppelspitze

Nachdem sich der langjährige Geschäftsführer Harald Grosch im Juli dieses Jahres in den Ruhestand verabschiedet hat, scheidet zum 18. Oktober 2019 auch Karl Fischer aus der Geschäftsführung aus. Das teilt die Haba-Firmenfamilie mit. "Wir vollenden damit den Generationenwechsel in der Geschäftsführung", sagt Sabine Habermaass, Vorsitzende des Gesellschafterausschusses. Karl Fischer kam 2013 zur Haba-Firmenfamilie und war von 2016 bis 2019 Geschäftsführer. Nun überträgt der 58-Jährige seine Verantwortungsbereiche auf Tim Steffens und Arnd Mückenberger und widmet sich neuen Aufgaben außerhalb des oberfränkischen Traditionsunternehmens. "Wir danken Herrn Fischer, der die Weichen für die Zukunft gestellt und einen wichtigen Beitrag für das künftige Wachstum und Wohlergehen unseres Unternehmens geleistet hat", bedankt sich Sabine Habermaass.

Arnd Mückenberger und Tim Steffens sind seit März beziehungsweise Juni 2019 im Unternehmen und als Geschäftsführer intensiv eingearbeitet. Die Gesellschafter schenken beiden ihr vollstes Vertrauen: "Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihnen und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Morgen zu gestalten", so Sabine Habermaass.

Als weltweit agierendes Familienunternehmen bereichert die Haba-Firmenfamilie seit über 80 Jahren Familien und soziale, öffentliche und private Einrichtungen mit vielfältigen und hochwertigen Produkten in den Bereichen Spielen, Lernen, Familienleben, Mode, Accessoires und Gesundheit. Mit Hauptsitz in Bad Rodach vereint die Haba-Firmenfamilie zehn Unternehmensmarken unter ihrem Dach, darunter Haba, Jako-o und Wehrfritz. Seit der Gründung 1938 durch Eugen Habermaass ist das Unternehmen in Familienhand. Das Gesamtunternehmen beschäftigt eigenen Angaben zufolge über 2000 Mitarbeiter und erwirtschaftet jährlich einen Umsatz von rund 360 Millionen Euro. red