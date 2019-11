Haba Digital wird vollständig Teil der Haba-Firmenfamilie

Die Haba-Firmenfamilie übernimmt zum 1. Januar 2020 100 Prozent an der Haba Digital. Gründerin Verena Pausder scheidet zum Jahresende aus der Geschäftsführung aus und wechselt als Vorsitzende in den Beirat der Haba Digital. Weitere Mitglieder des Beirats sind Tim Steffens und Arnd Mückenberger, Geschäftsführer der Haba-Firmenfamilie. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor.

"An dieser Stelle möchten wir Verena Pausder Danke sagen!", äußert sich Tim Steffens in der Mitteilung. "Sie hatte die Vision eines sicheren Raumes, in dem Kinder wertvolle und altersgerechte Digitalwerkzeuge kennen und spielerisch nutzen lernen. Gemeinsam mit ihr haben wir diese Idee Wirklichkeit werden lassen und die Haba-Digitalwerkstätten in den vergangenen vier Jahren großgezogen. Mit ihnen ergänzen wir die analoge Haba-Spielewelt sinnvoll. Wir freuen uns, dass Frau Pausder uns auch in Zukunft als Beirätin unterstützt."

"Wir haben gemeinsam in den letzten vier Jahren ein kraftvolles Unternehmen aufgebaut: bundesweit zehn Digitalwerkstatt-Standorte, 50 Mitarbeiter und über 50 000 geschulte Kinder sowie ein inhaltliches Angebot von Programmieren über Robotics bis hin zu digitalen Kunstprojekten. Ich bin unglaublich dankbar für die Unterstützung, Ausdauer und Innovationskraft, mit der die Haba-Firmenfamilie uns stets begleitet hat. Und ich bin überzeugt, dass die Haba Digital noch einen großen Weg vor sich hat. Aus diesem Grund freue ich mich sehr darüber, den Vorsitz des Beirats der Haba Digital zu übernehmen, um digitale Bildung weiter voranzutreiben", so Verena Pausder.

Die Haba Digital wird zukünftig von einem Geschäftsführungs-Duo geleitet. Die bisherige Geschäftsleiterin Bentje Lefers steigt in die Geschäftsführung auf und verantwortet die Themen Standorte und Kooperationen. Die zweite Geschäftsführung wird aktuell gesucht. "Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit Bentje Lefers das Morgen der Haba Digital zu gestalten", so Steffens. red