Haba beschafft und spendet drei Millionen Atemschutzmasken aus China

Die Haba-Firmenfamilie leistet wichtige Hilfe im Kampf gegen das Coronavirus: Um das Gesundheitssystem des Freistaats Bayern sowie des Bundes kurzfristig zu unterstützen, konnten drei Millionen Atemschutzmasken über die Einkaufsabteilung des Familienunternehmens in Hongkong organisiert werden. Eine erste Lieferung mit 500 000 Masken ist bereits am Firmensitz eingetroffen und wurde am Mittwoch als Spende direkt an das Regiomed Klinikum Coburg weitertransportiert. Weitere 500 000 Stück werden an das Bayerische Rote Kreuz gespendet. Auch die Frachtkosten trägt das Unternehmen.

Die Option auf den Erwerb weiterer zwei Millionen Masken der Klasse FFP2, die in den nächsten zwei Wochen in Deutschland eintreffen sollen, hat Haba an das Bundesministerium für Gesundheit vermittelt. "Als Familienunternehmen nehmen wir unsere gesellschaftliche Verantwortung in dieser weltweiten Krise sehr ernst. Über unser starkes internationales Netzwerk waren wir in der Lage, dringend benötigte Schutzausrüstung beschaffen zu können, und möchten damit schnell und wirksam auf Landes- und Bundesebene helfen", erklärt Tim Steffens, Sprecher der Geschäftsführung. Die Atemschutzmasken weisen eine hohe Filterleistung auf und sind für den Einsatz bei medizinischem Personal geeignet. red