Haarscharf am Frontalcrash vorbei

Auf der Kreisstraße von der Anschlussstelle Wildflecken nach Mitgenfeld begegneten sich am Mittwochnachmittag ein Polo und ein Opel. Die Fahrerin des VW kam dabei etwas nach links von ihrem Fahrstreifen ab, so dass sich die Außenspiegel beider Fahrzeuge berührten. Die Bilanz sind zwei zerstörte Spiegel, der Sachschaden liegt bei circa 750 Euro, schätzt die Polizeiinspektion Bad Brückenau in ihrem Bericht. Fest steht jedoch für die Beamten auch, dass zwischen diesem von den Folgen her überschaubaren Unfall und einem schweren Frontalcrash nur wenige Zentimeter seitlicher Abstand liegen. pol