"Haache" spielen groß auf

Bei der Jahresabschlussfeier des Heimat- und Trachtenvereins Haig im Frankenwald dominierte in der Trachtenstube die Musik. Die Gäste waren begeistert von dem Dargebotenen der "Haache Volksmusikanten" unter der Leitung von Dirigenten Thomas Rauh.

Furios der Auftakt mit dem Konzertstück "Venite Adoremus", bekannt auch als deutsche Version "Nun freut euch, ihr Christen". Es wurde 1743 von John Francis Wade komponiert. Großen Beifall gab es dann für "Von guten Mächten", einer sakralen Musik, die unter die Haut ging. Aber auch die Polka "Ein Herz für Blasmusik" ließ die Herzen der Besucher höher schlagen. Weitere Höhepunkte waren "Bohemian Lovers - Solo für Trompete und Tenorhorn" unter Mitwirkung der Nachwuchsmusiker Hannes und Leonhard Buckreus sowie "Schwarzer Grat", ein schöner Straßenmarsch in B-Dur mit Tonartwechsel auf Es-Dur von Berthold Jungkunz aus Teuschnitz. Stimmungsvoll erklangen schließlich auch die fränkischen Volkslieder "Hans blei dou", der "Vougelbeebaam-Walzer" sowie "Lustiger Schecher".

Über einen Riesenbeifall durften sich die Nachwuchsmusiker Hannes Buckreus (Trompete) und Leonard Buckreus (Tenorhorn) bei ihrer Soloeinlage freuen. Ilka Gremer überreichte beiden die Leistungsnadel in Bronze des Nordbayerischen Musikbundes. Und als Dirigent stellte sich zum Auftakt der 17-jährige Max Lifka dem staunenden Publikum vor.

Vorstandsmitglied Ilka Gremer zeigte sich zufrieden mit dem Erreichten. Der Brauchtumsgedanke sei auf Grund zahlreicher erfolgreicher Auftritte erneut hochgehalten worden. Vor allem würdigte sie den vielfältigen Einsatz der Vereinsidealisten. So sei das 50-jährige Bestehen zu einem großartigen Erfolg geworden. Ein besonderer Dank ging an Dirigent Thomas Rauh (Volksmusikanten) sowie an den musikalischen Leiter der "Haache Stöckraache", Gerhard Deininger. Insbesondere erwähnte Ilka Gremer die oberfränkische Trachtenwallfahrt mit Weihbischof Herwig Gössl in Haig. Bürgermeister Rainer Detsch dankte im Auftrag der politischen Gemeinde Stockheim den Haiger Trachtlern für ihr beispielhaftes Engagement zum Wohle der Dorfgemeinschaft. Bereichert wurde der Abschluss durch mehrere humoristische Einlagen von der 83jährigen Gretel Mittmann aus Neundorf. gf