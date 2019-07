GZSZ-Star Eric Stehfest kommt wieder

Eric Stehfest ist den meisten Zuschauern durch seine Rolle als Chris Lehmann in der Fernsehserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und seiner Teilnahme bei "Let's Dance" bekannt. Stehfest war bereits am 2. Februar in Neustadt mit seiner Erlebnislesung "9 Tage wach" zu Gast. In einer ausverkauften Mehrzweckhalle berichtete er authentisch und hautnah von seiner Drogenabhängigkeit und seinem Entzug. Die Nachfrage und das Interesse am Thema nach einer zweiten Lesung war so hoch, so dass sich der Jugendbeauftragte des Landkreises, Kanat Akin, und Kreisjugendpflegerin Susanne Lange entschlossen haben, eine Folgeveranstaltung durchzuführen. Zum Abschluss seiner "9 Tage wach"-Tournee wird Stehfest am Samstag, 19. Oktober, ab 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) in der Gerold-Strobel-Halle in Bad Rodach zu Gast sein.

Eintrittskarten können ab sofort an folgenden Vorverkaufsstellen erworben werden: Schuhhaus Appis in Bad Rodach, Buchhandlung Stache in Neustadt und Rödental, Buchhandlung Riemann in Coburg, "süß-würzig-duftig" in Seßlach sowie im Bürgerservice des Landratsamts Coburg, heißt es in einer Mitteilung. red