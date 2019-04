Ebenhausen vor 18 Stunden

Gymnastikgruppe legt keine Pause ein

Auch in den Osterferien finden die Gymnasikstunden "Mach mit- bleib fit" des Trimm- Dich-Vereins Ebenhausen statt. Es werden am Dienstag, 16., und am Dienstag, 23. April, zwei Stunden angeboten, von 1...