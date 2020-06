Gymnastik wieder im Freien

Nachdem die Corona-Verordnung mittlerweile gelockert wurde und Sport im Freien unter bestimmten Auflagen wieder möglich ist findet am Kurgarten wieder regelmäßig Seniorengymnastik des Mehrgenerationenhauses statt. Treffpunkt ist ab 15. Juni montags um 10 Uhr am Kurgarten, Start- und Zielpunkt der GeckoBahn Bad Kissingen "Kurbähnle".

Die Gymnastikstunde kann nach Rücksprache mit der Bayerischen Staatsbad GmbH und dem Gesundheitsamt in Nähe des Kneippbeckens stattfinden. Um das Infektionsrisiko zu reduzieren, ist der Zugang zum Luitpoldpark und auch der Aufenthalt so zu gestalten, dass alle anwesenden Personen einen Abstand von 1,5 Metern zueinander einhalten. Personen, die Symptome einer akuten Atemwegserkrankung aufweisen, dürfen nicht an der Gymnastikstunde teilnehmen. Die Gruppenleitung hat Christa Büttner.

Mehr Info über das Mehrgenerationenhaus Bad Kissingen, Von-Hessing-Straße 1, Telefon 0971/699 33 81, montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr. sek