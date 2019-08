Gymnastik und Hilfe bei Osteoporose

Die Selbsthilfegruppe bei Osteoporose in Coburg bietet ein wöchentliches Funktionstraining speziell für Osteoporose-Betroffene mit einer dafür geschulten Übungsleiterin an. Dieses findet jeden Montag um 16 Uhr in den Räumen vom Reha-Team Coburg, Rodacher Straße 71 in Coburg, statt. Betroffene können gerne zweimal zum Schnuppern kommen und danach entscheiden, ob sie sich anmelden möchten. Neben der Gymnastik findet außerdem einmal im Monat ein Austauschtreffen der Selbsthilfegruppe statt. Dort sind auch Betroffene willkommen, die nicht an der Gymnastik teilnehmen. Nächster Termin ist am Mittwoch, 28. August, um 17 Uhr, ebenfalls in den Räumen vom Reha-Team Coburg. Weitere Informationen oder Rückfragen bei der Kontaktstelle Selbsthilfe unter der Telefonnummer 09561/89-1576 oder über E-Mail an selbsthilfe@coburg.de. red