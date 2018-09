Gymnastik und Hausarbeit hält sie fit

90 Jahre und noch fit: Zu ihrem Geburtstag empfing Sieglinde Franke ihre Gratulanten daheim in Baiersdorf. Auch Landrat Alexander Tritthart und dritte Bürgermeisterin Dorothea Neubauer besuchten die Jubilarin. Gemeinsam ließen Politiker und Seniorin die vergangenen Jahre Revue passieren.

Sieglinde Franke stammt aus Effeltrich und ist mit vier Jahren nach Baiersdorf gezogen. In jungen Jahren absolvierte sie eine Ausbildung in einer Apotheke. Zudem unterstützte sie den laufenden Betrieb einer Gaststätte in Baiersdorf. Sie hat zwei Söhne und drei Enkelkinder.

Lebenslustig geblieben

Bis vor fünf Jahren engagierte sich Sieglinde Franke noch ehrenamtlich in der Seniorenarbeit. Mehrmals die Woche hat sie ein Seniorenheim besucht. Vor kurzem fuhr sie mit dem ICE nach Berlin und besuchte dort eine alte Bekannte im Seniorenheim. Ihre Schwiegertochter begleitete sie auf ihrem eintägigen Ausflug.

Fit hält sie sich, indem sie einmal in der Woche die Gymnastikstunde besucht. Auch die tägliche Hausarbeit, welche sie noch selbstständig erledigt, hält sie fit. Highlights der Woche sind Treffen mit ihren Freundinnen. Im Kreise der Familie und Freunde feierte die Fränkin ihren Jubeltag und ließ ihn nach Mittagessen, Kaffee und Kuchen gemütlich auf dem Sofa ausklingen. red