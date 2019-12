Gymnastik-Stunden fallen aus

In den Weihnachtsferien fallen die Gymnastikstunden "Mach mit - bleib fit" des Trimm-Dich-Vereins Ebenhausen aus. Die letzte Gymnastikstunde vor den Ferien findet am Dienstag, 17. Dezember, statt. Nach den Festtagen treffen sich die Teilnehmer wieder am Dienstag, 7. Januar, zu den bekannten Zeiten in der Turnhalle Ebenhausen. lue