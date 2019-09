Die Seniorengruppen "Mach mit" treffen sich regelmäßig im Mehrgenerationenhaus Bad Kissingen. Nächste Woche beginnt am Montag, 9. September, mit Gymnastikstunden um 10 und 11 Uhr. Das Veeh-Harfen-Ensemble übt am Donnerstag, 12. September, um 14.30 Uhr. Am Freitag, 13. September, trifft sich der Singkreis mit Mila ebenfalls um 14.30 Uhr. sek