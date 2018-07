sek



Das nächste Treffen des Kneipp-Vereins Bad Kissingen findet am Dienstag, 10. Juli, um 19 Uhr mit "Gymnastik im Luitpoldpark" statt. Treffpunkt ist am Kneippbecken. Die Gymnastik leitet Anna-Sophia Seuffert an. Auch Nichtmitglieder können teilnehmen. Nähere Informationen gibt es bei Anton Seuffert, Tel.: 0971/723 71 02.