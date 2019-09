Gymnastik für Körper und Geist

Die Seniorengruppe "Mach mit" im Mehrgenerationenhaus ist bemüht, älteren Menschen ein Programm anzubieten, das Vitalität und Lebensfreude erhält oder auch wieder vermittelt. So beginnt eine Woche bei "Mach mit" montags um 10 und um 11 Uhr mit je einer Stunde Gymnastik. Jede erste und dritte Woche im Monat, also auch am 16. September, ist montags ab 15 Uhr heiteres Gedächtnistraining. Das Veeh-Harfen-Ensemble trifft sich am Donnerstag, 19. September, zum Einspielen um 18.45 Uhr in der evangelischen Johanneskirche Bad Bocklet zum Taizé-Gebet, deshalb fällt die Nachmittagsübungsstunde im MGH aus. Freitags wird bei "Mach mit" ab 14.30 Uhr gesungen. Der Singkreis wird begleitet von Mila am Piano. sek