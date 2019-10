Gymnastik für Frauen

Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbands Kulmbach bietet unter dem Motto "Fit durch den Herbst und Winter" einen Gymnastikkurs für Frauen jeden Alters an. Mit Musik werden die Erhaltung und Steigerung von Kraft, Kondition, Koordination, Beweglichkeit, Rückenstärkung und Entspannung geschult. Der Kurs (20 Abende) findet ab 24. Oktober jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr in der Mehrzweckhalle in Schwarzach statt. Eine Schnupperstunde wird am 17. Oktober angeboten, bitte Turnschuhe und Matte mitbringen. Kursleiterin ist Gisela Turdi. Anmeldung bis 10. Oktober beim BBV Kulmbach, Konrad-Adenauer-Straße 4, Telefon 09221/97560 oder Fax 09221/975656. red