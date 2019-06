Gymnasium wird musisch

Die nächste Sitzung des Schulausschusses des Landkreises Erlangen-Höchstadt findet am Donnerstag, 4. Juli, um 9 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem folgende Punkte: Entwicklung der Schülerzahlen sowie der Ganztags- beziehungsweise Nachmittagsbetreuung an den in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen im Schuljahr 2019/2020; Einführung eines musischen Zweiges am Gymnasium Höchstadt; Aktueller Sachstand der Initiative "Bildungsregion in Bayern": Bewerbung um das Qualitätssiegel "Digitale Bildungsregion in Bayern", Bundesprogramme "Bildung integriert" sowie "Kommunale Koordinierung von Bildungsangeboten für Neuzugewanderte". red