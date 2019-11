Gymnasium und Therme im Kreistag

Die nächste Sitzung des Kreistages findet am Donnerstag, 7. November, um 14.30 Uhr im Landratsamt (Lauterer Straße 60) in Coburg statt. Themen sind eine Beteiligung am Defizit der "ThermeNatur Bad Rodach" sowie die Teilsanierung des Staatlichen Arnold-Gymnasiums in Neustadt bei Coburg. red