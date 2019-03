Gymnasium stellt sich vor

Für viele Kinder der Region steht zum Schuljahr 2019/2020 der Übertritt in die 5. Jahrgangsstufe des Gymnasiums an. Hierzu findet am Mittwoch, 13. März, ab 17.30 Uhr der große Informationsabend des Frobenius-Gymnasiums (FGH) statt. Eingeladen sind alle interessierten Eltern gemeinsam mit ihren Kindern.

Im Hauptvortrag werden die Eltern bis etwa 18.30 Uhr in der großen Aula von Schulleiter und Beratungslehrer mit wichtigen Informationen zum Übertritt ans FGH versorgt: Grundsätzliches zum Übertritt, Überlegungen aus pädagogischer Sicht, Fremdsprachen, Ausbildungsrichtungen, Wahlunterricht und Zusatzangebote und vieles mehr. Ausführlich wird auch über den Gebundenen Ganztageszug und das zugehörige pädagogische Konzept informiert. Besondere Aufmerksamkeit gilt in diesem Jahr der Einführung einer Theaterklasse, die das darstellende Spiel eng mit dem Deutschunterricht verzahnen wird. Die Wahl der Theaterklasse bedeutet an einem Nachmittag Theaterunterricht, der in die Rhythmisierung der Ganztagesklasse eingebunden wird. Aber auch alle anderen Schülerinnen und Schüler können am FGH "Theater machen".

Für die anwesenden Viertklässler gibt es während des Vortrags ein ansprechendes, von Lehrkräften und Schülern gestaltetes Betreuungsprogramm. Die künftigen Gymnasiasten dürfen sich auf naturwissenschaftliche Experimente, eine Theaterperformance, Englisch, die Betreuerinnen des Ganztags sowie Sport und Spiel freuen. Für die besonders jungen Gäste wird wieder eine Betreuung im "FGH-Geschwisterkindergarten" angeboten, damit sich Eltern auf den Vortrag konzentrieren können. red