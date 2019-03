Gymnasium öffnet Türen

Alle zukünftigen Fünftklässler und ihre Familienangehörigen sind zu einem Schnuppertag am Arnold-Gymnasium am Samstag, 23. März, von 10 bis 13 Uhr eingeladen. Dabei gibt es für die Eltern Informationen in der Mensa. Es geht um die Ausbildungsrichtungen am Gymnasium und die Übertrittskriterien. Ferner werden die Herausforderungen durch den Schulwechsel beleuchtet, außerunterrichtliche Angebote präsentiert und die Angebote der offenen Ganztagesschule erläutert.

Parallel dazu können die Schüler das Schulhaus bei einem Schnupperlauf erkunden. Die Betreuung der Gäste und Stationen erfolgt durch Fünftklässler, Tutoren, Klassensprecher und Lehrkräfte. Auch das nec-tv-Studio und die Schülerbibliothek fehlen nicht bei diesem Rundgang. Ab circa 11.15 Uhr können sich die Eltern an dem Schnupperlauf beteiligen oder in Gesprächen mit der Schulleitung, dem Betreuungsteam und Vertretern des Elternbeirats in der Mensa weitere Fragen erörtern. Danach besteht in der Mensa zwischen 12 und 13 Uhr die Möglichkeit zum Mittagessen. Für die Kinder werden Spiele in den Räumen der Nachmittagsbetreuung angeboten.

Anmeldungen für das Schuljahr 2019/2020 sind ab Montag, 6. Mai, bis Donnerstag, 9. Mai, jeweils von 8 bis 16.30 Uhr sowie am Freitag, 10. Mai, von 8 bis 12 Uhr möglich (Geburtsurkunde oder Familienstammbuch vorlegen). Das Übertrittszeugnis der Grund- oder Mittelschule muss im Original abgegeben werden. Aufgenommen werden Mädchen und Jungen nach der vierten Klasse der Grundschule oder der fünften Klasse der Mittelschule. red