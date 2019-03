Gymnasium öffnet seine Türen

Am Samstag, 16. März, ist das Gymnasium Scheinfeld für Schüler, die im nächsten Schuljahr in das Gymnasium übertreten wollen, und ihre Eltern geöffnet. Für Eltern, die am Infoabend am 26. Februar verhindert waren, findet bereits um 9 Uhr im Raum 122 eine kurze Infoveranstaltung zum Übertritts- und Aufnahmeverfahren und zur Situation und den Möglichkeiten am Gymnasium Scheinfeld statt. Anschließend können zwischen 10 und 12 Uhr die Räumlichkeiten des Gymnasiums besichtigt werden. Die Eltern werden durch Lehrkräfte geführt, die Schüler getrennt davon durch Mitglieder der Schülermitverantwortung und Tutoren. red