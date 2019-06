Das Friedrich-Rückert-Gymnasium feiert in diesem Schuljahr seinen 50. Geburtstag. Am Donnerstag, 27. Juni, lädt das Friedrich-Rückert-Gymnasium zu seinem Sommerkonzert ein, in dem deshalb Musik aus den letzten fünf Jahrzehnten zu hören sein wird, wie die Schule mitteilt. Verschiedene Ensembles und Solisten der Schule werden ein buntes und breitgefächertes Programm aus Rock- und Popmusik erklingen lassen. Das Konzert beginnt um 19 Uhr in der Aula der Schule. Der Eintritt ist frei. red