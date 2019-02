Gymnasium Höchstadt stellt sich vor

Für alle Eltern, die sich über das Gymnasium Höchstadt informieren wollen oder beabsichtigen, ihr Kind zum nächsten Schuljahr an das Gymnasium übertreten zu lassen, findet am Mittwoch, 6. Februar, um 19.30 Uhr in der Aula (Eingang Bergstraße 4) ein Informationsabend statt, zu dem die Schulfamilie einlädt. Die Schulfamilie des Gymnasiums Höchstadt legt großen Wert auf ein soziales Miteinander, individuelle Förderung sowie eine angenehme Atmosphäre, in der sich jedes Kind entsprechend seiner Neigungen und Interessen entwickeln und entfalten kann. Neben formalen Aspekten zum Thema Übertritt werden an diesem Abend besonders die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten und reichen Förderangebote sowie das Profil der Schule vorgestellt. Nach dem allgemeinen Teil mit Informationen über die breit gefächerten Angebote außerhalb des Pflichtunterrichts stehen erfahrene Lehrkräfte für Fragen zur Verfügung. Bei einem "Schnuppernachmittag" am Samstag, 6. April, sollen dann auch die Kinder von 14.30 bis 17 Uhr das Gymnasium erkunden und kennenlernen dürfen. red