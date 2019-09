Gymnasium hat 100 Fünftklässler

"Jedes Ende ist auch ein neuer Anfang!" So könnte der Titel des ersten Schultages am Eberner Gymnasium lauten. Zum einen meint er alle Schüler sowie Mitarbeiter der Schule, deren Sommerferien am Dienstagmorgen zu Ende gingen. Zum anderen und ganz besonders spricht er jedoch die 100 Fünftklässler an, deren Grundschulzeit an den verschiedenen Einrichtungen in und um Ebern nun endgültig der Vergangenheit angehört und die teils mit vor Aufregung wackeligen Knien am frühen Morgen die Aula betraten.

Feier und Arbeiten

Dort wurden sie schnell beruhigt, denn ihre neuen Klassenleiter, die Tutoren und natürlich Schulleiter Martin Pöhner nahmen sie sogleich herzlich in Empfang, wie das Gymnasium beschrieb. Nachdem insbesondere am Ende des vergangenen Schuljahres das 50. Jubiläum groß und bunt gefeiert wurde, geht es in den kommenden Monaten nicht minder ruhig zu, denn mit zahlreichen Baggern, einem Kran und vielen Bauarbeitern wird jeden Tag mit großem Einsatz am Bau des neuen Schulgebäudes gearbeitet. jh