Gymnasium bietet buntes Programm

Einen musikalischen Jahresabschluss wird es für die Schulfamilie des Gymnasiums Herzogenaurach sowie für alle Interessierten auch dieses Jahr wieder in Form des traditionellen Weihnachtskonzertes geben: Am Donnerstag, 12. Dezember, ab 19 Uhr, werden Schüler verschiedenster Jahrgangsstufen die evangelische Kirche Herzogenaurach mit weihnachtlichen Klängen füllen.

Etliche Ensembles haben die ersten Monate des neuen Schuljahres genutzt, um ein buntes, teils besinnliches und festliches, teils aber auch beschwingtes und fröhliches Programm auf die Beine zu stellen. So abwechslungsreich wie das Programm sind auch die Besetzungen: Zwischen modernen wie traditionellen Chorstücken (Unter-, Mittel- und Oberstufenchor), festlichen Orchesterwerken (Vororchester, großes Orchester und Profilfach) und bekannten Christmas-Hits (Schulband, Mini-Band und Big Band) wird jeder Zuhörer die Musik entdecken können, die ihn am besten auf die "stade Zeit" einstimmt. Und spätestens das von allen Musikern und Zuhörern angestimmte Schlussstück sollte in jedem die Vorfreude auf Weihnachten wecken.

Der Eintritt ist wie immer kostenlos. red