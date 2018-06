Gymnasium auf der Technikmeile

Das Gymnasium Höchstadt wird mit seinen Schülern des Wahlfaches "Technisches ExperiMINTieren" wieder an der Technikmeile teilnehmen, die heuer vom 21. bis 22. Juni stattfindet. Hier werden sie ihre Flugobjekte und ihre physikalischen "Geheimnisse" vorstellen. Kinder können einfache Flugmodelle bauen, am Flugsimulator per Funk ein Flugmodell steuern oder auch Raketen mit ökologischem Treibstoff (Wasser, Luft) starten. Für das Betreuerteam um Achim Engelhardt und Klaus Strienz sind insbesondere die sozialen Kontakte der Schüler mit den Besuchern wichtig. Daneben haben sie natürlich genügend Zeit, die Stände der anderen Aussteller wie Schaeffler, Siemens, Continental und mehr mit ihren neuesten Produkten zu besuchen. Das Höchstadter Gymnasium hat seinen Standort im "Zelt 4" (neben der Lorenzkirche, Bereich Tugendbrunnen). Öffnungszeiten sind am Donnerstag und Freitag jeweils von 10 bis 19 Uhr. red