Gymnasium Alexandrinum unterstützt den Hospizverein

Traditionell sammelten die ausführenden Schüler der Chöre und des Orchesters des Gymnasiums Alexandrinum am Ende ihrer musikalischen Andacht für einen sozialen Zweck. Die Kollekte der musikalischen Andacht ging in diesem Jahr an den Hospizverein Coburg. Das Direktorat, Mitglieder des Vokalensembles der Qualifikationsstufe und Lehrer freuten sich, 700 Euro an Irmgard Clausen vom Vorstand des Hospizvereins übergeben zu können, um die wichtige und großartige Arbeit dieses Vereins zu unterstützen. Clausen wies im Gegenzug darauf hin, dass Schulen die Möglichkeit hätten, von Mitgliedern des Hospizvereins über dessen Wirken in der Schule informiert zu werden. red